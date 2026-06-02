Il centrodestra e i candidati sindaco si oppongono alla proposta del primo cittadino di coinvolgere i privati nella pulizia di muri imbrattati da graffiti. Secondo loro, la responsabilità di questa operazione non dovrebbe ricadere sui cittadini. La posizione è stata espressa da rappresentanti di Fratelli d’Italia e della Lega, che hanno criticato la decisione della giunta. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali alternative o motivazioni specifiche dietro la proposta.

Centrodestra e candidati sindaco si schierano contro la possibilità di coinvolgere i privati nella pulizia dei muri imbrattati da scritte e graffiti, come proposto dal sindaco Matteo Lepore. Un’idea che fa storcere il naso a Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura: "Lepore rilancia la stessa proposta del 2022: far pagare la sua cattiva amministrazione ai privati – tuona –. È inaccettabile che un sindaco scarichi sui cittadini le spese per ripulire vetrine e muri, imbrattati dagli stessi vandali che da anni non riesce a fermare e che riempiono di graffiti i portici, iscritti dal 2021 nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco grazie a un lungo lavoro di candidatura, fortemente sostenuto dal ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia e Lega: "La giunta sbaglia: non spetta ai cittadini pagare il conto"

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IL RITORNO DI FDI: CRONACA DI UNA ROTTURA E DI UNA RICONCILIAZIONE

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