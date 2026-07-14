La Danimarca abolisce il ministero dell’Agricoltura | così rovescia la prospettiva
La Danimarca ha deciso di eliminare il ministero dell’Agricoltura, trasferendo le sue funzioni ad altri enti governativi. La misura fa parte di una riforma più ampia volta a riorganizzare le strutture amministrative del paese. La decisione è stata annunciata dal governo e dovrà passare attraverso le procedure legislative. La riorganizzazione mira a semplificare le competenze e migliorare l’efficienza delle politiche agricole e ambientali.
di Michele Agagliate Quanto mi piace la Danimarca. Terra di paesaggi nordici, città ordinate, di un welfare che, pur con tutti i suoi limiti, funziona meglio che in gran parte d’Europa. Lo Stato dove uno studente non paga le tasse universitarie e può ricevere sussidi pubblici per vitto e alloggio, e dove la cultura politica prova ancora a ragionare sul lungo periodo. È anche lo Stato in cui una prima ministra socialdemocratica sostiene che un’immigrazione non governata possa pesare soprattutto sulle classi popolari: chi lavora per salari più bassi spinge al ribasso i redditi di chi già lavora. Sia chiaro: la responsabilità non è dell’immigrato, ma di un sistema economico che sfrutta quella disponibilità per comprimere salari e diritti (Marx docet). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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