La Danimarca ha deciso di eliminare il ministero dell’Agricoltura, trasferendo le sue funzioni ad altri enti governativi. La misura fa parte di una riforma più ampia volta a riorganizzare le strutture amministrative del paese. La decisione è stata annunciata dal governo e dovrà passare attraverso le procedure legislative. La riorganizzazione mira a semplificare le competenze e migliorare l’efficienza delle politiche agricole e ambientali.

di Michele Agagliate Quanto mi piace la Danimarca. Terra di paesaggi nordici, città ordinate, di un welfare che, pur con tutti i suoi limiti, funziona meglio che in gran parte d’Europa. Lo Stato dove uno studente non paga le tasse universitarie e può ricevere sussidi pubblici per vitto e alloggio, e dove la cultura politica prova ancora a ragionare sul lungo periodo. È anche lo Stato in cui una prima ministra socialdemocratica sostiene che un’immigrazione non governata possa pesare soprattutto sulle classi popolari: chi lavora per salari più bassi spinge al ribasso i redditi di chi già lavora. Sia chiaro: la responsabilità non è dell’immigrato, ma di un sistema economico che sfrutta quella disponibilità per comprimere salari e diritti (Marx docet). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Danimarca abolisce il ministero dell’Agricoltura: così rovescia la prospettiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mense scolastiche biologiche: il Ministero dell’Agricoltura aggiorna le regole e i criteri per la ripartizione dei fondi statali alle RegioniIl Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato un aggiornamento delle regole e dei criteri per la distribuzione dei fondi statali destinati alle mense...

Frutta e verdura nelle scuole 2026/27: dal Ministero dell’Agricoltura oltre 14 milioni di euro. Bando aperto fino al 6 luglioIl Ministero dell'Agricoltura ha aperto il bando per il programma Frutta e verdura nelle scuole 2026/27, con un finanziamento di oltre 14 milioni di...

La Danimarca abolisce il ministero dell’Agricoltura: così rovescia la prospettivaCopenaghen mette la natura al centro della politica agricola. Un cambio di prospettiva che l'Italia è lontana dal fare ... ilfattoquotidiano.it

La Danimarca abolisce il ministero dell’Agricoltura: nasce quello della Natura e del Benessere animaleLa Danimarca cancella il ministero dell’Agricoltura e al suo posto nasce il ministero della Natura e del Benessere animale. ecoincitta.it