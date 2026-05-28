Frutta e verdura nelle scuole 2026 27 | dal Ministero dell’Agricoltura oltre 14 milioni di euro Bando aperto fino al 6 luglio

Il Ministero dell'Agricoltura ha aperto il bando per il programma Frutta e verdura nelle scuole 202627, con un finanziamento di oltre 14 milioni di euro. La domanda può essere presentata fino al 6 luglio. Il decreto riguarda l'organizzazione e la distribuzione di prodotti freschi nelle mense scolastiche per l'anno prossimo. La misura coinvolge istituti di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato il nuovo decreto relativo al programma Frutta e verdura nelle scuole per l’anno scolastico 20262027. La dotazione finanziaria ammonta a oltre 14 milioni di euro e servirà a finanziare la distribuzione di ortofrutta fresca negli istituti italiani. L’iniziativa, supportata a livello comunitario dall’Unione Europea, guarda direttamente agli alunni delle scuole primarie. Il fine è promuovere sane abitudini alimentari fin dall’infanzia, abbinando le consegne dei prodotti a specifiche misure educative di accompagnamento. Tra queste ultime rientrano la creazione di orti scolastici, i laboratori sensoriali e le visite guidate presso fattorie e aziende agricole locali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Frutta e verdura nelle scuole 2026

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