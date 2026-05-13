Mense scolastiche biologiche | il Ministero dell’Agricoltura aggiorna le regole e i criteri per la ripartizione dei fondi statali alle Regioni

Il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato un aggiornamento delle regole e dei criteri per la distribuzione dei fondi statali destinati alle mense scolastiche biologiche. Le nuove direttive stabiliscono le modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni, con l’obiettivo di favorire l’introduzione di alimenti biologici nei servizi di refezione delle scuole. Il documento dettaglia i parametri e le priorità che le amministrazioni regionali devono seguire per accedere ai finanziamenti.

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