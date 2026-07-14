Un esponente di Forza Italia ha affermato che la priorità nelle candidature civiche non è il partito, ma il programma. Ha aggiunto che non si può preferire un candidato solo perché rafforza un determinato schieramento. La dichiarazione arriva nel contesto della corsa a Palazzo Marino, con richieste di candidature e alleanze in evoluzione. Nessun nome è stato fatto, ma il messaggio sembra indirizzato a evitare scelte basate esclusivamente su appartenenza partitica.

Milano, 14 luglio 2026 – “Non si può scegliere Pippo piuttosto che Giovanni solo perché fa crescere un partito della coalizione piuttosto che un altro. E non si può escludere un politico perché per forza deve esserci un candidato civico. Bisogna scegliere la persona che meglio può rappresentare tutti”. Così Maurizio Lupi, presidente nazionale di Noi Moderati, interviene, a domanda, sui travagli e le divisioni del centrodestra milanese, alle prese con la scelta del candidato sindaco per le Comunali del 2027. CARLO COTTARELLI POLITICO Identikit Cottarelli . Il riferimento è innanzitutto al segretario regionale di Forza Italia,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La corsa a Palazzo Marino, da Maurizio Lupi un “messaggio” per Forza Italia: “Un civico? Non per forza, e la priorità va al programma”

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Vannacci punta a Palazzo Marino: Avremo un nostro candidato sindaco

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