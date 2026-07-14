La conferenza stampa di presentazione di Allegri De Laurentiis live
Durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della SSC Napoli, si è tenuto un intervento del presidente del club. L’evento si è svolto al Teatro San Carlo e ha visto la partecipazione dell’allenatore e del presidente. Dopo le introduzioni ufficiali, il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche. La conferenza si è concentrata sulla presentazione del nuovo staff tecnico e sui primi obiettivi stagionali.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della SscNapoli, al Teatro San Carlo, è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito la diretta: L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
De Laurentiis si commuove durante la presentazione della maglia del centenario del Napoli
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