la conferenza stampa di presentazione di allegri de laurentiis live

Notizia in breve

Durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della SSC Napoli, si è tenuto un intervento del presidente del club. L’evento si è svolto al Teatro San Carlo e ha visto la partecipazione dell’allenatore e del presidente. Dopo le introduzioni ufficiali, il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche. La conferenza si è concentrata sulla presentazione del nuovo staff tecnico e sui primi obiettivi stagionali.