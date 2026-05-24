Napoli la conferenza stampa di De Laurentiis e Conte | Ho percepito che il mio percorso qui stava finendo LIVE

In una conferenza stampa in corso, il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato di aver percepito che il suo percorso con il club stava terminando. Durante l'incontro, è stato anche detto che l'Inter ha fatto un passo avanti rispetto alla squadra di appartenenza in ambito europeo. La conferenza coinvolge anche l'allenatore, con interventi in diretta. La discussione si concentra su valutazioni di performance e sul futuro del progetto sportivo.

Si sta svolgendo in questi minuti la conferenza stampa congiunta tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte: seguila in diretta 20:52 – “Bisogna dare i meriti all’Inter che anche in Europa è riuscita a fare uno step in più di noi. Non voglio appigliarmi a nulla. Ringrazio il presidente e la sua famiglia, sarò sempre orgoglioso, è stata un’esperienza fantastica. Napoli può competere ad alti livelli se si compatta l’ambiente. Ho preso un gruppo traumatizzato dopo una stagione disastrosa. Questa è stata una mia decisione. Il Presidente mi ha detto che questa è casa mia e io dovrò sempre ringraziarlo. Con lui il Napoli è in mani sicure”. 20:46 – “Al Napoli ho fallito in una cosa: non sono riuscito a compattarvi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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