Napoli la conferenza stampa di De Laurentiis e Conte LIVE
In corso in questi minuti una conferenza stampa congiunta tra il presidente di una squadra di calcio e l’allenatore. Il presidente ha aperto dichiarando che una crisi in questa stagione può capitare a chiunque, sottolineando la possibilità di un momento di forte delusione. La conferenza prosegue con interventi di entrambi i protagonisti, che discuteranno delle questioni attuali e delle prossime strategie.
Si sta svolgendo in questi minuti la conferenza stampa congiunta tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte: seguila in diretta 20:43 – “Ho visto delle situazioni che non mi piacevano dopo Bologna, anche a livello giornalistico. Campionati anonimi non ne ho fatti e mai ne farò, non accompagnerò il morto. Qualche innesto della campagna acquisti non è entrato in sintonia con il resto del gruppo e si erano create dinamiche molto difficili. Ci siamo parlati in modo molto chiaro, siamo stati veri, ci siamo chiariti e abbiamo remato. Lì siamo ripartiti. Un mese fa ho chiamato il presidente senza sapere niente e gli ho detto che ho capito che il mio percorso qui stava per terminare. 🔗 Leggi su Sportface.it
CONTE in conferenza stampa post-partita Copenaghen Napoli 1-1
Notizie e thread social correlati
Napoli-Udinese 1-0, a breve Conte e De Laurentiis in conferenzaDopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese, l’allenatore del Napoli e il presidente del club hanno tenuto una conferenza stampa congiunta.
Conte e De Laurentiis parleranno in conferenza congiuntaAntonio Conte terrà una conferenza stampa congiunta con Aurelio De Laurentiis, ma non interverrà durante le trasmissioni di Dazn.
Temi più discussi: Conte sul suo futuro a Napoli: Il presidente sa quello che penso, faremo chiarezza; Sabato alle 11.00 conferenza stampa di presentazione di Tennis & Friends al Tennis Club Napoli; Napoli, pronta la festa d'addio di Antonio Conte; De Iesu-Amato: conferenza stampa presentazione Beni Confiscati Porte Aperte.
In conferenza stampa con il presidente De Laurentiis, Antonio Conte annuncia l'addio dal Napoli x.com
Segui in diretta la conferenza stampa di mister Runjaic in vista di Napoli-Udinese! facebook
Napoli, attesi a breve De Laurentiis e Conte in conferenza stampa dopo l'UdineseDopo l'ultima partita di campionato contro l'Udinese, a breve Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente allenatore e presidente del Napoli, interverranno in conferenza stampa per commenta ... tuttomercatoweb.com
Conte e De Laurentiis diretta conferenza stampa: le parole del tecnico del Napoli dopo la sua ultima partita al MaradonaGli azzurri vincono l'ultima partita della stagione contro l'Udinese e salutano il loro allenatore: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it