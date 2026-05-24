In corso in questi minuti una conferenza stampa congiunta tra il presidente di una squadra di calcio e l’allenatore. Il presidente ha aperto dichiarando che una crisi in questa stagione può capitare a chiunque, sottolineando la possibilità di un momento di forte delusione. La conferenza prosegue con interventi di entrambi i protagonisti, che discuteranno delle questioni attuali e delle prossime strategie.

Si sta svolgendo in questi minuti la conferenza stampa congiunta tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte: seguila in diretta 20:43 – “Ho visto delle situazioni che non mi piacevano dopo Bologna, anche a livello giornalistico. Campionati anonimi non ne ho fatti e mai ne farò, non accompagnerò il morto. Qualche innesto della campagna acquisti non è entrato in sintonia con il resto del gruppo e si erano create dinamiche molto difficili. Ci siamo parlati in modo molto chiaro, siamo stati veri, ci siamo chiariti e abbiamo remato. Lì siamo ripartiti. Un mese fa ho chiamato il presidente senza sapere niente e gli ho detto che ho capito che il mio percorso qui stava per terminare. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Napoli, la conferenza stampa di De Laurentiis e Conte LIVE

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CONTE in conferenza stampa post-partita Copenaghen Napoli 1-1

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