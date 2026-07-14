La causa di Apple è una rogna per OpenAI

OpenAI si trova coinvolta in una causa legale con Apple, che potrebbe rallentare lo sviluppo di dispositivi che superano gli iPhone. La disputa legale si aggiunge alle sfide dell’azienda, nota per ChatGPT, nel portare avanti nuovi prodotti. A fine 2023, Tang Tan ha annunciato il suo addio a Apple, notizia che ha attirato l’attenzione. La causa legale rappresenta un ulteriore ostacolo nel percorso di OpenAI verso nuovi dispositivi.

Da tempo l'azienda che sviluppa ChatGPT dice che sta sviluppando dispositivi che supereranno gli iPhone: un lungo contenzioso legale potrebbe rallentarla Quando alla fine del 2023 Tang Tan annunciò che avrebbe lasciato Apple, la notizia non passò inosservata. In quasi venticinque anni da dirigente aveva contribuito allo sviluppo di alcuni dei prodotti più importanti dell’azienda, dagli iPod agli iPhone, passando per i MacBook. Per questo il suo passaggio a OpenAI, nota soprattutto per ChatGPT e allora priva di una vera divisione hardware, cioè dedicata alla produzione di dispositivi, fece molto discutere. Dopo quasi tre anni, la scorsa settimana, Apple ha depositato una causa in cui sostiene che Tan non si sarebbe limitato a portare nella nuova azienda la propria esperienza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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