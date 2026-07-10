apple fa causa openai per furto di segreti commerciali

Apple ha intentato una causa contro OpenAI presso un tribunale della California del Nord, accusandola di furto di segreti commerciali. L'azienda sostiene che OpenAI abbia utilizzato la proprietà intellettuale di Apple per sviluppare il proprio hardware di consumo. La causa si basa su presunti comportamenti illeciti relativi alla proprietà intellettuale e al trasferimento di segreti commerciali tra le due parti. La disputa riguarda l'uso di tecnologie e dati riservati nel settore dell’intelligenza artificiale.

Apple ha fatto causa a OpenAI presso un tribunale federale della California settentrionale, con l’accusa di furto di segreti commerciali, sostenendo che il laboratorio di intelligenza artificiale si sarebbe appropriato della proprietà intellettuale del produttore di iPhone per sviluppare il proprio hardware di consumo. “Una cosa è certa: a tutti i livelli, dai membri del suo staff tecnico al responsabile hardware, e in coordinamento con i partner commerciali, OpenAI ha rubato segreti commerciali e informazioni riservate di Apple”, ha dichiarato la società in un documento legale. Lo riporta Cnbc. "Questo caso riguarda ex dipendenti di Apple che hanno sottratto segreti commerciali dell’azienda a vantaggio di OpenAI", si legge nel documento, "Apple ha intentato questa causa per porre fine a tale situazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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