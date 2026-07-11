Perché l’Apple ha fatto causa a OpenAI per furto

Apple ha intentato una causa legale contro OpenAI e due ex dipendenti, accusandoli di aver sottratto informazioni riservate. Tra i materiali rubati ci sarebbero dettagli sul design dei prodotti, i processi produttivi e le catene di approvvigionamento dell’azienda. La causa si basa su presunti furti di dati sensibili, con l’obiettivo di tutelare le proprie proprietà intellettuali. La vicenda riguarda anche i rapporti tra i dipendenti e le aziende coinvolte.

Apple ha fatto causa a OpenAI e a due propri ex dipendenti, accusandoli di averle rubato informazioni riservate, relative tra le altre cose al design dei suoi prodotti, ai suoi processi produttivi e alle sue catene di approvvigionamento. Cosa è successo in Apple. Apple ha fatto causa alla OpenAI Foundation, la fondazione a capo di OpenAI; alla sua entità commerciale, OpenAI Group PBC, e a io Products, una startup che si occupa di sviluppare dispositivi basati sull’intelligenza artificiale per OpenAI. La causa è intentata contro Chang Liu, ex ingegnere elettrico senior di Apple, e Tang Yew Tan, ex vicepresidente del design di prodotto per iPhone e Apple Watch, nonché contro OpenAI Foundation, OpenAI Group PBC e io Products. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Apple sues OpenAI for stealing trade secrets

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