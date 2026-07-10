La carta Arianna Meloni nella difficile partita della destra a Roma | lo spiffero

Due sorelle Meloni sono al centro di una discussione sulla possibile candidatura di una di loro alla guida di un partito di destra a Roma. La proposta, ancora non ufficiale, viene considerata una strategia politica da alcuni osservatori. La questione riguarda un possibile utilizzo della carta Arianna Meloni in un contesto di competizione elettorale, ma al momento si tratta solo di ipotesi e non di decisioni concrete.

Al momento è solo una scommessa, una suggestione che ritorna, uno scenario da fantapolitica. Ma per le due sorelle Meloni può essere una soluzione politicamente furba. Se da un lato Giorgia vuole concludere la legislatura da presidente del Consiglio, battendo il record da Guinness dei Primati e poi ricandidarsi alle elezioni politiche del 2027, alleati permettendo, dall’altro c’è anche la sorella Arianna che ha un suo ruolo. Oltre a guidare il partito (ma tutti rimpiangono Francesco Lollobrigida, «che come ministro non sarà ricordato negli annali, ma in via della Scrofa metteva tutti in riga», spifferano quelli di Fratelli d’Italia ) coltiva ambizioni politiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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purtroppo devo ammettere che attualmente, o almeno sulla carta, per quanto mi dispiacca serie sky >>>>> serie rai x.com

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