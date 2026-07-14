È sempre più frequente la confessione, o se preferite il coming out, di ragazze ai loro genitori: sono lesbica, ho una storia con la mia amica. A volte succede dopo aver avuto partner maschili o non avendo mai avuto atteggiamenti che lo facevano intuire. L’arco delle reazioni familiari va dallo sconcerto alla comprensione, dallo sconforto e delusione al far finta di niente o al pensare che sia solo una fase di passaggio, un momento delicato da attraversare; dalla vergogna sociale al sospetto verso l’amica colpevole di averla “traviata”, all’accettazione piena della scelta. Di solito il ventaglio delle reazioni segue una progressione graduale, dall’ostilità alla rassegnazione, fino al superamento di ogni remora. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La campagna anti-maschio influenza le ragazzine?

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