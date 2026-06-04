Mosca ha organizzato un forum anti-Monaco e rafforzato la rete di influenza tra chiesa, intelligence e diplomazia. L’obiettivo è creare una piattaforma alternativa ai circuiti di sicurezza occidentali, sostenendo che l’isolamento diplomatico legato all’invasione in Ucraina non sia totale al di fuori dell’area euro-atlantica. Le iniziative mirano a consolidare rapporti con attori non occidentali e a dimostrare la presenza di una rete di relazioni internazionali parallela.

Il Cremlino prova a costruire una piattaforma alternativa ai circuiti occidentali della sicurezza dimostrando che l’isolamento diplomatico dovuto all’invasione in Ucraina, almeno fuori dal perimetro euro-atlantico, non esiste davvero. Questa è la funzione del nuovo International Security Forum, raccontano Irina Borogan e Andrei Soldatov sul Center for European Policy Analysis, che mostra come Mosca continui a usare apparati statali, intelligence, canali religiosi e vecchie reti sovietiche per accreditarsi presso il cosiddetto “Sud globale”. Il forum, presentato come l’alternativa russa alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, nasce dall’allargamento di incontri che il Consiglio di sicurezza russo organizza da anni, ma con un evento più grande e più visibile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il forum anti-Monaco di Mosca e la rete d’influenza russa tra Chiesa, intelligence e diplomazia

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