Maschio bianco etero eroe | Top Gun paladino anti-woke

Il 16 maggio 1986 usciva nelle sale italiane il film “Top Gun”, un’opera che ha segnato profondamente gli anni Ottanta e che ancora oggi viene ricordata come un’icona di quel periodo. La pellicola racconta le imprese di un pilota militare, raffigurato come un eroe maschile, bianco e eterosessuale. Da allora, il film è stato spesso associato a un’immagine di mascolinità forte e tradizionale, diventando un punto di riferimento per diverse narrazioni culturali e sociali.

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