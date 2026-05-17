Maschio bianco etero eroe | Top Gun paladino anti-woke
Il 16 maggio 1986 usciva nelle sale italiane il film “Top Gun”, un’opera che ha segnato profondamente gli anni Ottanta e che ancora oggi viene ricordata come un’icona di quel periodo. La pellicola racconta le imprese di un pilota militare, raffigurato come un eroe maschile, bianco e eterosessuale. Da allora, il film è stato spesso associato a un’immagine di mascolinità forte e tradizionale, diventando un punto di riferimento per diverse narrazioni culturali e sociali.
C’erano gli anni Ottanta e sembravano invincibili. Il 16 maggio 1986 (proprio 40 anni fa) usciva nelle sale per la prima volta Top Gun, ancora oggi considerato il film simbolo di un decennio. Gli Stati Uniti correvano in moto senza casco su piste illuminate dal tramonto, aveva gli occhiali Ray-Ban, le spalle larghe, la mascella stretta e il sorriso di chi era convinto che la storia avesse già scelto da che parte stare. Ronald Reagan non governava soltanto la Casa Bianca, governava l’impero riluttante della libertà. E Hollywood era il suo Pentagono sentimentale. Top Gun nasce lì. Non come semplice film, ma come totem della fiducia americana. La guerra fredda non era soltanto geopolitica: era una battaglia estetica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
“Top Gun” e “Top Gun: Maverick” tornano nell’Uci Cinemas Arezzo in occasione del Top Gun DayArezzo, 12 maggio 2026 – A quarant’anni dall’uscita del cult che ha consacrato Tom Cruise come icona del cinema mondiale, Top Gun torna nell’UCI...
“Top Gun” e “Top Gun: Maverick” tornano nell’UCI Cinemas Casoria in occasione del Top Gun Day“Top Gun” e “Top Gun: Maverick” tornano nell’UCI Cinemas Casoria in occasione del Top Gun Day.