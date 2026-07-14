Anche per Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum verrà utilizzata la controversa intelligenza artificiale, ma il modo in cui la tecnologia verrà impiegata sembra essere molto più circoscritto rispetto a quanto qualcuno aveva immaginato. L'impiego dell'intelligenza artificiale in ** Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum sta facendo discutere, ma le informazioni diffuse finora raccontano uno scenario diverso da quello temuto da molti fan. L'obiettivo sarebbe ringiovanire** alcuni attori, senza sostituirne le interpretazioni. Andy Serkis punta sul ringiovanimento digitale degli attori A parlare dell'argomento è stato Andy Serkis, che in una recente intervista a Variety ha confermato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La caccia a Gollum, Serkis userà l'IA ma per un supporto visivo già collaudato in altri film

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