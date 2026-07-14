La bocciatura senza spiegazioni di un’alunna finisce davanti al giudice | il TAR dà ragione ai genitori e annulla il no alla classe successiva ecco perché
Un giudice ha annullato il rifiuto di ammettere un’alunna alla classe successiva, accogliendo il ricorso dei genitori. La decisione si basa sul fatto che il Consiglio di classe non ha fornito motivazioni adeguate alla bocciatura, limitandosi a comunicare il rifiuto senza spiegazioni dettagliate. La sentenza sottolinea che, in caso di bocciatura, è necessario descrivere il percorso scolastico, i voti, gli impegni e i progressi dello studente.
Quando un ragazzo viene bocciato, il Consiglio di classe non può limitarsi a scrivere due righe di circostanza. Deve spiegare, deve raccontare il percorso, deve mettere i voti in relazione con l’impegno, i progressi, il contesto. E se non lo fa, la decisione rischia di essere annullata dal giudice. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Alunna bocciata in prima media con cinque insufficienze, il Tar dà ragione alla scuola: “La promozione non è un diritto automatico”Nel giugno di quattro anni fa, una classe di prima media in un istituto scolastico di Torino si è riunita per lo scrutinio finale.
Pavullo, il Tar dà ragione al maresciallo dei carabinieri e annulla la scheda valutativaIl Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna ha deciso di accogliere il ricorso di un maresciallo dei Carabinieri di Pavullo nel...
La bocciatura non è una risposta. Ripensare il fallimento scolastico come evento educativoRipetenza, bocciatura. Due parole che, nel lessico scolastico, sembrano appartenere alla normalità amministrativa, ma che nella vita di uno studente possono assumere il peso di una ferita. Dietro una ... orizzontescuola.it
Viva la bocciatura (sì, hai letto bene)Altro che registro elettronico e notifiche sul telefonino, da leggere al riparo dagli sguardi indiscreti pronti a registrare l’altrui disperazione. Fino a qualche tempo fa, per scoprire l’esito degli ... donnamoderna.com