La bocciatura senza spiegazioni di un’alunna finisce davanti al giudice | il TAR dà ragione ai genitori e annulla il no alla classe successiva ecco perché

Notizia in breve

Un giudice ha annullato il rifiuto di ammettere un’alunna alla classe successiva, accogliendo il ricorso dei genitori. La decisione si basa sul fatto che il Consiglio di classe non ha fornito motivazioni adeguate alla bocciatura, limitandosi a comunicare il rifiuto senza spiegazioni dettagliate. La sentenza sottolinea che, in caso di bocciatura, è necessario descrivere il percorso scolastico, i voti, gli impegni e i progressi dello studente.