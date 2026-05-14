Pavullo il Tar dà ragione al maresciallo dei carabinieri e annulla la scheda valutativa

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna ha deciso di accogliere il ricorso di un maresciallo dei Carabinieri di Pavullo nel Frignano, annullando così la sua scheda valutativa. La decisione segue un procedimento legale avviato dall'interessato contro un documento di valutazione ritenuto ingiusto. La sentenza è stata pubblicata nelle ultime ore, confermando la validità della richiesta del militare.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso presentato dal maresciallo comandante della Stazione dei Carabinieri di Pavullo nel Frignano. Al centro del contenzioso vi era l'annullamento di una scheda valutativa che aveva comportato l'abbassamento del giudizio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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