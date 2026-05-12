Alunna bocciata in prima media con cinque insufficienze il Tar dà ragione alla scuola | La promozione non è un diritto automatico

Nel giugno di quattro anni fa, una classe di prima media in un istituto scolastico di Torino si è riunita per lo scrutinio finale. Durante la riunione, un’alunna è stata bocciata con cinque insufficienze. La decisione della scuola è stata successivamente contestata in tribunale, dove il Tar ha stabilito che la promozione non è un diritto automatico e che la valutazione spetta alle istituzioni scolastiche.

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