La Banca centrale europea ha scelto 36 banche e provider di servizi di pagamento per il progetto pilota dell’euro digitale. Otto operatori italiani sono tra i partecipanti. Il progetto mira a sviluppare una versione digitale della moneta unica europea, con l’obiettivo di testarne funzionalità e sicurezza. La fase pilota, che coinvolge vari istituti europei, si concentra sull’implementazione e sulla verifica delle tecnologie necessarie per l’emissione e la gestione dell’euro digitale.

L’euro digitale accelera. La Banca centrale europea ha selezionato 36 tra banche e payment service provider per il progetto pilota che porterà alla nascita dell’ euro digitale. Si partirà dalla seconda metà del 2027, con un test che avrà la durata di 12 mesi. A partecipare al progetto ci saranno anche otto società italiane: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Isybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Satispay. Quest’ultima, però, ha fatto domanda in Lussemburgo mentre le altre sette in Italia e verranno seguite dalla Banca d’Italia. Le società sono state scelte tra 50 candidate e nel progetto pilota sono presenti anche grandi gruppi europei come SumUp, Revolut e Deutsche Bank. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La Bce accelera sull’euro digitale: nel progetto pilota coinvolti otto operatori italiani

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EURO DIGITALE: SI O NO | LUPO SOLITARIO | con Davide Gianluca Porro

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