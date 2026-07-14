La Banca Centrale Europea ha scelto 36 aziende di servizi di pagamento da tutta l'area euro per un progetto pilota sull'euro digitale. L'obiettivo è testare le funzionalità tecniche e i processi operativi della valuta digitale, oltre a migliorare l’esperienza utente. Il progetto mira a valutare l’efficacia dell’euro digitale prima di un possibile utilizzo più ampio. La selezione si concentra su aziende coinvolte nel settore dei pagamenti.

ROMA (ITALPRESS) – La Banca Centrale Europea (BCE) ha selezionato 36 prestatori di servizi di pagamento (PSP) provenienti da tutta l'area dell'euro per partecipare al progetto pilota dell'euro digitale, fondamentale per testare la funzionalità tecnica e i processi operativi dell'euro digitale, nonchè per perfezionare l'esperienza utente. L'obiettivo del progetto pilota, si legge in una nota, è “supportare i lavori preparatori in corso per la potenziale emissione di un euro digitale e dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2027 per un periodo di 12 mesi”. L'Eurosistema ha ricevuto oltre 50 candidature da parte di prestatori di servizi di pagamento (PSP); i candidati sono stati valutati sulla base di una serie di criteri di ammissibilità predefiniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bce seleziona 36 banche per progetto pilota sull'euro digitale

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