Quest’anno, la bandana è diventata l’accessorio più utilizzato nelle acconciature estive, sostituendo il foulard che aveva dominato nel 2025. La sua presenza nello streetstyle più in voga è diventata una tendenza evidente, con molte persone che scelgono di indossarla come elemento principale nei loro look.

Se il 2025 è stato l’anno del foulard tra i capelli come accessorio must di stagione, quest’anno la grande protagonista indiscussa dello streetstyle più hot è sicuramente la bandana. Un accessorio così piccolo è in grado di rendere interessante anche il look più essenziale: l’abbiamo avvistata annodata in vita, al collo e sui manici della borse, ma la sua versione più iconica rimane la bandana capelli. Colorata e con il classico motivo paisley, unica e inimitabile, ma anche all’uncinetto o in seta stampata: l’importante è averne una da sfoggiare. La bandana capelli piace perché riesce a fare quello che pochi accessori sanno fare: dare carattere a un’acconciatura in pochi secondi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La bandana è la vera protagonista delle acconciature estive

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