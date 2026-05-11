Sorpresa | calano i prezzi dei voli La scommessa delle compagnie aeree per scongiurare un calo delle prenotazioni estive
Negli ultimi giorni si registra una diminuzione dei prezzi dei voli, dopo settimane di preoccupazioni legate alla disponibilità di carburante per gli aerei. Le compagnie aeree avevano inizialmente previsto un’estate difficile, con cancellazioni di voli e molte prenotazioni a rischio. Tuttavia, i costi dei biglietti sono scesi, in un tentativo di stimolare le prenotazioni per la stagione estiva.
Per settimane, i timori per la mancanza di carburante per aerei sembravano presagire un’ estate da incubo, con migliaia di voli cancellati e tanti altri a rischio. In realtà, rivela un’indagine del Financial Times, da qualche settimana i prezzi dei voli sono tornati a scendere, con le compagnie aeree che stanno abbassando i prezzi per scongiurare un calo delle prenotazioni. Da un’analisi sui dati di Google Flights, emerge che diverse compagnie aeree europee stanno abbassando le tariffe per l’estate nel tentativo di rilanciare le prenotazioni. L’inaspettato calo dei prezzi. L’analisi del quotidiano britannico prende in esame le tariffe più basse disponibili su Google Flights per alcune delle principali rotte europee verso il Mediterraneo.🔗 Leggi su Open.online
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