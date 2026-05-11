Sorpresa | calano i prezzi dei voli La scommessa delle compagnie aeree per scongiurare un calo delle prenotazioni estive

Negli ultimi giorni si registra una diminuzione dei prezzi dei voli, dopo settimane di preoccupazioni legate alla disponibilità di carburante per gli aerei. Le compagnie aeree avevano inizialmente previsto un’estate difficile, con cancellazioni di voli e molte prenotazioni a rischio. Tuttavia, i costi dei biglietti sono scesi, in un tentativo di stimolare le prenotazioni per la stagione estiva.

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