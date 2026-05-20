Alessandra Mussolini vince il GF Vip | Era lei la vera protagonista

Al termine della sesta ed ultima puntata del Grande Fratello Vip 8, si è conosciuto il nome della vincitrice. La finale ha visto la partecipazione di diversi concorrenti, con momenti di tensione e sorprese lungo tutta la serata. Tra le varie discussioni e confronti, è stata annunciata la vittoria di una delle concorrenti. La proclamazione ha concluso un’edizione ricca di eventi e di interventi da parte di opinionisti e pubblico in studio.

Il Grande Fratello Vip 8 ha la sua vincitrice: Alessandra Mussolini. Una finale carica di emozioni, tensioni e colpi di scena ha incoronato quella che, per moltissimi telespettatori, è stata la vera protagonista assoluta dell’intera edizione. A pochi minuti dalla proclamazione il web è esploso tra commenti, meme e reazioni entusiaste. Del resto, nel bene e nel male, questa stagione del reality ha spesso avuto un solo centro gravitazionale: Alessandra. La classifica finale del GF Vip 8. La Mussolini è riuscita ad avere la meglio su Antonella Elia, arrivata al secondo posto dopo un percorso molto discusso e intenso. Raimondo Todaro si è invece fermato sul gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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