Oggi il Parlamento ha respinto una proposta di legge elettorale, secondo quanto dichiarato da una rappresentante politica. La decisione è stata motivata dall’atteggiamento considerato arrogante di chi ha cercato di imporre la legge. La maggioranza si è sgretolata durante la discussione, portando al fallimento del progetto. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di confronto tra le forze politiche sulla riforma elettorale.

Roma, 14 lug. (askanews) - "Oggi è venuta giù la maggioranza. È venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale. L'ha fatto come tutte le altre riforme compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani. L'hanno fatto anche stavolta una riforma calata dall'alto fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro a senso. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein commentando il no all'emendamento di Fdi sulle preferenze al presidio fuori dalla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L. elettorale, Schlein: Oggi è venuta giù la maggioranza

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