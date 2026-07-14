Oggi il Parlamento ha bocciato la proposta di legge elettorale presentata dalla maggioranza, che ha incontrato resistenza tra i deputati. Durante la seduta, si è verificata una rottura tra i gruppi politici, portando al fallimento della proposta. La discussione si è svolta con toni accesi, e alla fine la maggioranza ha subito una sconfitta evidente. La decisione è stata comunicata ufficialmente alla fine della seduta.

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 "Oggi è venuta giù la maggioranza. È venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale. L'ha fatto come tutte le altre riforme compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani. L'hanno fatto anche stavolta una riforma calata dall'alto fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro a senso". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein commentando il no all'emendamento di FdI sulle preferenze al presidio fuori dalla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Legge elettorale, Schlein: Oggi è venuta giù la maggioranza

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