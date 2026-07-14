Lelettorale Conte | Meloni sfiduciata apra la crisi e vada a casa

Il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto alla presidente del Consiglio di aprire la crisi di governo e dimettersi, accusandola di aver sfiduciato il Parlamento con un emendamento presentato poche ore fa. Secondo quanto dichiarato, dopo quattro anni senza riforme, la premier avrebbe deciso di affrontare la questione pubblicamente, mettendo in discussione la stabilità dell’esecutivo. La richiesta di dimissioni è stata avanzata in un contesto di tensioni politiche crescenti.

Roma, 14 lug. (askanews) - "Come siamo arrivati a questo emendamento? Dopo quattro anni di zero riforme. Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento poche ore fa dicendo che bisognava metterci la faccia. E' sfiducaiata, apra la crisi di Governo e vada a casa ". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo al presiodio fuori dalla Camera dei deputato dopo la bocciatura a voto segreto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Conte ha definito il provvediamento "un obrorio incostituzionale". Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L.elettorale, Conte: Meloni sfiduciata, apra la crisi e vada a casa

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