Il parlamentare ha dichiarato che il Parlamento mostra una sfiducia totale nei confronti del governo, citando comportamenti considerati arroganti da parte del presidente del Consiglio. In particolare, si riferisce alle recenti decisioni sulla legge elettorale, sostenendo che la leadership ha agito con arroganza, già evidenziata in precedenti occasioni come il premierato e la separazione delle carriere. Ha invitato la presidente del Consiglio a trarne le conseguenze e a presentarsi al Capo dello Stato.

(LaPresse) “ Una sfiducia piena da parte del Parlamento nei confronti del governo. Meloni ha peccato di arroganza. Lo aveva già fatto con il premierato, la separazione delle carriere e ora con la legge elettorale. Ha pensato di imporre le sue regole alla democrazia. Adesso deve trarne le conseguenze e andare al Colle. Si apre una crisi politica per il governo Meloni” così il leader di +Europa Riccardo Magi in Piazza Montecitorio dopo il voto sull’emendamento preferenze alla legge elettorale che ha visto la maggioranza di governo andare sotto di un voto a scrutinio segreto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Magi: “Meloni arrogante, tragga conseguenze e vada al Colle”

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