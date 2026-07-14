Il centrocampista francese sembra ormai prossimo a lasciare la Roma, con nuove conferme sulla sua partenza. Attualmente sta partecipando al Mondiale con la Nazionale francese, attirando l’attenzione di diversi club europei. Durante questa estate, alcune delle principali squadre del continente stanno valutando l’ipotesi di ingaggiarlo. La sua situazione contrattuale e le trattative in corso non sono state ancora rese ufficiali. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Il centrocampista francese appare sempre più vicino all’addio alla compagine giallorossa, ecco l’annuncio. Sta disputando un Mondiale davvero importante con la casacca della Nazionale francese e adesso alcune delle principali compagini europee sognano di prenderlo nel corso di questa estate. Manu Koné non ha bisogno di presentazione e la Roma farà di tutto per trattenerlo anche l’anno prossimo, ma l’annuncio di questi minuto fa tremare il popolo di fede giallorossa. Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco infatti quanto ammesso dal tecnico Gian Piero Gasperini nel corso della trasmissione “Radio Anch’io lo Sport” a ‘Radio Rai’: “ Koné via? Le condizioni del Fair Play finanziario non sono mai così precise e definite, variano da squadra a squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Calciomercato.it - Koné-Roma, nuove conferme sull’addio: cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato RomaConferme dal Portogallo! Ryan Friedkin Chiude 2 Colpi!

Notizie e thread social correlati

Caos societario al Milan: Furlani riflette sull’addio e scoppia il caso Ibrahimovic. Cosa sta succedendo davveroIl club milanese sta attraversando un periodo di turbolenza, con il presidente che sta considerando un possibile addio e il focus che si sposta sul...

Alisson alla Juve, arrivano conferme anche dall’Inghilterra sulla volontà dei bianconeri: cosa sta succedendoSecondo fonti provenienti dall’Inghilterra, i dirigenti della Juventus hanno messo nel mirino il portiere brasiliano come priorità per rinforzare la...

Temi più discussi: La Roma rifiuta 40 milioni dall’Atletico per Koné. Avanti per Moreira e Garnacho; Il Mondiale fa impennare il valore di Manu Kone, perno della Francia; Roma, no all'Atletico Madrid per Koné: occhio al Manchester United; Éderson-Manchester United: trattativa collassata, torna all'Atalanta.

Roma, in caso di cessione di Koné si pensa a Danilo del BotafogoLa Roma, in caso di addio di Koné, ha messo nel mirino Danilo, centrocampista del Botafogo che ha preso parte al Mondiale con il Brasile. siamolaroma.it

Soulé e Koné possono lasciare la Roma: quanto chiede D’Amico. E su Garnacho…A cquisti e cessioni, non per forza in questo ordine. Il mercato della Roma passa dai soldi della Champions ma anche dalle plusvalenze e dalla necessità di accumulare un tesoretto da reinvestire. Tony ... msn.com