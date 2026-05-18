Il club milanese sta attraversando un periodo di turbolenza, con il presidente che sta considerando un possibile addio e il focus che si sposta sul caso Ibrahimovic. Le ultime settimane hanno visto un’attenta analisi delle situazioni interne, mentre si susseguono le discussioni riguardo alla posizione dell’attaccante svedese nel progetto sportivo e alle future strategie societarie. La situazione rimane complessa, con decisioni ancora da prendere e un clima di incertezza che coinvolge tutta la dirigenza.

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© Calcionews24.com - Caos societario al Milan: Furlani riflette sull’addio e scoppia il caso Ibrahimovic. Cosa sta succedendo davvero

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