Secondo fonti provenienti dall’Inghilterra, i dirigenti della Juventus hanno messo nel mirino il portiere brasiliano come priorità per rinforzare la porta in vista della prossima stagione. La trattativa sembra essere in fase avanzata e il club italiano avrebbe scelto il giocatore come obiettivo principale. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma le voci si sono intensificate nelle ultime settimane.

di Francesco Spagnolo Alisson alla Juve, dall’Inghilterra confermano che il portiere brasiliano è l’obiettivo primario dei bianconeri per la porta in ottica estate. Ultime. Il mercato dei portieri è pronto a infiammarsi con un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso e che cambierebbe radicalmente le gerarchie tra i pali in Serie A. Secondo le recenti informazioni diffuse da Sky Sport News, la dirigenza bianconera avrebbe puntato il mirino su uno dei numeri uno più forti al mondo: l’ipotesi di vedere Alisson alla Juve sta diventando molto più di una semplice suggestione estiva. Il club torinese avrebbe infatti individuato nell’estremo difensore del Liverpool il rinforzo primario per la prossima stagione, con l’obiettivo di blindare la porta con un profilo di caratura internazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson alla Juve, arrivano conferme anche dall’Inghilterra sulla volontà dei bianconeri: cosa sta succedendo

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