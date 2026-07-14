Kim-Juve decisione a sorpresa del Bayern Monaco | cambia tutto
Il Bayern Monaco ha annunciato un cambio di rotta riguardo al trasferimento del difensore coreano. Dopo aver negoziato con altri club, la squadra tedesca ha deciso di acquisire il giocatore, modificando i piani precedenti. La decisione arriva all’improvviso e modifica il percorso di mercato del calciatore. Le trattative erano in corso con più società, ma alla fine il club tedesco ha scelto di puntare su questa operazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.
per il futuro del centrale coreano. Gli ultimi aggiornamenti. Il destino calcistico di Kim Min-jae si tinge nuovamente e con forza dei colori del Bayern Monaco. Nelle ultime ore si è registrato un drastico cambio di piani all’interno dell’area sportiva della dirigenza bavarese: il difensore sudcoreano, infatti, non è più considerato sul piede di partenza. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate nei mesi scorsi riguardo a un suo possibile addio, i vertici del club tedesco hanno deciso di rivedere le proprie strategie, togliendo l’ex centrale del Napoli dal mercato estivo per rimetterlo al centro del progetto tecnico. A riportare la notizia è il giornalista Florian Plettenberg. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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