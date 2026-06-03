Il giocatore è interessato a tornare in Italia e ha espresso il desiderio di riunirsi con l’allenatore Spalletti a Torino. Tuttavia, è richiesta una disponibilità da parte del Bayern Monaco per aprire alla formula di trasferimento. La trattativa dipende dalla volontà del club tedesco di considerare questa possibilità. Finora, non ci sono stati annunci ufficiali o accordi definitivi.

dall’idea di riabbracciare Spalletti a Torino. Sistemati l’attaccante e il portiere, la Juventus si concentrerà sui ritocchi negli altri reparti. In cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti per la difesa c’è un nome ben preciso: Kim Min-jae, il fedele comandante del suo Napoli campione d’Italia. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il calciatore vuole lasciare il Bayern Monaco ed è affascinato dalla concreta prospettiva di riabbracciare il tecnico toscano a Torino. L’ostacolo principale resta la formula del trasferimento: i bavaresi intendono cedere il centrale a titolo definitivo e non hanno ancora aperto all’ipotesi di un prestito annuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim Juve: c’è la necessità che il Bayern Monaco apra a questa formula. Il giocatore è affascinato

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Juve Flash - Spalletti guiderà il mercato, Bremer può partire

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