Il Bayern Monaco cambia il futuro di Kim! Svolta improvvisa e decisione presa ecco dove giocherà il difensore sudcoreano

Il Bayern Monaco ha deciso che il difensore sudcoreano giocherà nella squadra anche nella prossima stagione. La decisione è stata presa recentemente e conferma il suo ruolo nel club per il futuro immediato.

Il Bayern Monaco ha preso una decisione importante per il futuro di Kim! Dove giocherà nella prossima stagione. Il destino di Kim Min-jae si tinge nuovamente dei colori del Bayern Monaco. Nelle ultime ore si è registrato un drastico cambio di piani all’interno dell’area sportiva della dirigenza bavarese: il difensore sudcoreano, infatti, non è più sul punto di una cessione. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate nei mesi scorsi riguardo a una sua possibile partenza, i vertici del club tedesco hanno deciso di rivedere le proprie strategie difensive, togliendo di fatto il forte centrale ex Napoli dal mercato estivo per rimetterlo al centro del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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