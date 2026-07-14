Khalaili salta per l' Inter una consolazione Mondiale ?
Orazio Accomando ha riferito che l'Inter ha deciso di non procedere con l'acquisto di Khalaili. La società sta valutando altre opzioni, con un interesse che si concentra su un giocatore coinvolto nel torneo mondiale in corso. La trattativa per la fascia destra si concentra ora su questa nuova suggestione, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali accordi o tempi di conclusione.
Orazio Accomando dà gli ultimi aggiornamenti sulle suggestioni di mercato legate alla fascia destra dell'Inter di Chivu: saltato Khalaili, c'è un'idea che arriva dal Mondiale in corso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Temi più discussi: Khalaili salta un'altra amichevole col Saint-Gilloise: l'israeliano spinge per l'Inter; Inter, salta Khalaili: non ha ottenuto l'idoneità sportiva; Chi prende l'Inter se salta Khalaili, le alternative per la fascia destra: i possibili obiettivi dei nerazzurri; Khalaili non supera le visite mediche: salta il trasferimento all'Inter.
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