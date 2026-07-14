Khalaili salta per l' Inter una consolazione Mondiale ?

Notizia in breve

Orazio Accomando ha riferito che l'Inter ha deciso di non procedere con l'acquisto di Khalaili. La società sta valutando altre opzioni, con un interesse che si concentra su un giocatore coinvolto nel torneo mondiale in corso. La trattativa per la fascia destra si concentra ora su questa nuova suggestione, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali accordi o tempi di conclusione.