Khalaili non ha partecipato a un'altra amichevole contro lo Saint-Gilloise, anche se in precedenza non era stato richiesto un certificato medico. L’attaccante israeliano sta spingendo per trasferirsi all’Inter, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La squadra belga ha comunque disputato la partita senza di lui, che continua a essere vicino a una possibile cessione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’assenza.

Presentare un certificato medico non era stato necessario un paio di giorni fa, quando l'Union Saint-Gilloise aveva affrontato in amichevole la Steaua Bucarest, ma ad Anan Khalaili non verrà richiesto nemmeno fra una manciata di giorni nel momento in cui il club belga proseguirà il proprio pre-campionato sfidando l'Aarhus (l'ex club di Bisseck). Di fatto, non c'è alcun motivo di darsi malato: Khalaili sta benissimo, preferisce evitare problemi di ogni tipo e ha informato i vertici del SG che per lui sia meglio saltare impegni che in qualsiasi maniera potrebbero compromettere il suo trasferimento a Milano. Permesso... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Khalaili salta un'altra amichevole col Saint-Gilloise: l'israeliano spinge per l'Inter

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