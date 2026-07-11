Calciomercato salta l' affare Ederson-United A rischio anche Khalaili-Inter
Il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al Manchester United è stato annullato. La trattativa non si è conclusa e l’accordo non è stato raggiunto. Anche il possibile scambio di Khalaili tra un club italiano e l’Inter sembra essere in discussione. Le operazioni di mercato sono state interrotte senza ulteriori dettagli sui motivi. Nessuna delle parti ha comunicato ufficialmente ulteriori sviluppi in merito alle trattative.
Milano, 11 luglio 2026 - Con un colpo decisamente a sorpresa, pare definitivamente sfumato il passaggio di Ederson dall’Atalanta al Manchester United. Stando a quanto riferito da più fonti tra cui Sky Sport, infatti, dopo che era stato trovato un accordo attorno ai 50 milioni di euro tra le due società e il centrocampista brasiliano - reduce dal Mondiale con la Seleçao di Ancelotti - si era già sottoposto a una prima parte di visite mediche, i “Red Devils” hanno richiesto dei test suppletivi che il giocatore non ha superato, spingendo così gli inglesi a ritirarsi dall’affare. Resta ora da capire se il brasiliano verrà comunque considerato sul mercato dalla “Dea” e se l’Atalanta deciderà comunque di affondare il colpo per provare a portare alla corte di mister Maurizio Sarri il talentino bosniaco classe 2007 Alajbegovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Inter.
SALTA L'AFFARE EDERSON: SGARRO DELLO UNITED O REALI PROBLEMI FISICI
Notizie e thread social correlati
Clamoroso Ederson, il Manchester United fa dietrofront! Salta l’affare definitivamente, cosa sta succedendoIl trasferimento di Ederson dal Manchester United all’Atalanta è stato interromputo all’ultimo momento.
Atalanta, dopo le visite mediche salta l’affare da 45 milioni per Ederson allo UnitedIl trasferimento di José Ederson al Manchester United è stato cancellato all'ultimo momento.
Temi più discussi: Manchester United-Ederson, saltato l'affare con l'Atalanta; Atalanta, salta il trasferimento di Ederson al Manchester United: ecco perché; Atalanta, salta Ederson al Manchester United: il motivo; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale.
Ederson allo United, l'affare salta: il motivo. La Roma prepara il colpo da 40 milioni facebook
Manchester United-Ederson, salta l'affare: il brasiliano resta all'Atalanta #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Ederson #Atalanta x.com
Calciomercato, salta l'affare Ederson-United. A rischio anche Khalaili-InterI rumors e le trattative di mercato della giornata di oggi. Si complica l’affare Kolo Muani alla Juventus ... msn.com
Ederson allo United, l'affare salta: il motivo. La Roma prepara il colpo da 40 milioniSono emerse delle complicazioni per il centrocampista dell’Atalanta, che sembra dover abbandonare la strada che porta a Manchester. I giallorossi al lavoro per il profilo da regalare a Gasperini ... tuttosport.com