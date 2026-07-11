Calciomercato salta l' affare Ederson-United A rischio anche Khalaili-Inter

Notizia in breve

Il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al Manchester United è stato annullato. La trattativa non si è conclusa e l’accordo non è stato raggiunto. Anche il possibile scambio di Khalaili tra un club italiano e l’Inter sembra essere in discussione. Le operazioni di mercato sono state interrotte senza ulteriori dettagli sui motivi. Nessuna delle parti ha comunicato ufficialmente ulteriori sviluppi in merito alle trattative.