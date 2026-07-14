La Juventus sta preparando un'offerta per il centrocampista, con le richieste del giocatore che spaventano i dirigenti. Nonostante gli esuberi già presenti a centrocampo, la società vuole trovare un accordo e inserire un giocatore di alto livello. La trattativa coinvolge anche un possibile patto con l’atleta, per facilitare l’operazione. La strategia mira a rinforzare la linea mediana, in vista della prossima stagione.

nonostante i tanti esuberi a centrocampo. La Juventus è pronta a cambiare marcia per regalare a Luciano Spalletti un innesto di assoluto spessore a metà campo. La dirigenza bianconera sta infatti preparando la prima offerta ufficiale per Franck Kessie, centrocampista ivoriano attualmente svincolato e da mesi nei radar del club. Dopo la ricca parentesi in Arabia Saudita e un Mondiale giocato a ottimi livelli, il giocatore ha espresso il desiderio di tornare in Serie A e si mostra decisamente stuzzicato dall’opzione torinese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A favorire la trattativa c’è il forte legame con Frederic Massara, oggi capo dell’area sportiva bianconera, con cui Kessie ha già condiviso la vittoria dello scudetto ai tempi del Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié, la Juve prepara l’offerta: spaventano le richieste. Si cerca un patto col giocatore

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