È stato annunciato il fidanzamento di Samuel Chatto, figlio di Lady Sarah Chatto, con Eleanor Ekserdjian. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli ambienti di Palazzo, in attesa della data del matrimonio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo alla cerimonia o alla data precisa. L’annuncio riguarda esclusivamente il fidanzamento, senza indicazioni su eventuali piani o programmi futuri.

Kate Middleton ha già in agenda un nuovo matrimonio reale. È stato infatti annunciato ufficialmente il fidanzamento di Samuel Chatto, figlio di Lady Sarah Chatto, con Eleanor Ekserdjian. La coppia si sposerà la prossima primavera ed è probabile che alle nozze siano invitati Re Carlo, Camilla, William e sua moglie. Kate Middleton, matrimonio in vista. Nella Famiglia Reale l’annuncio del fidanzamento è stato accolto con molta gioia. Re Carlo è stato naturalmente informato del fatto in anticipo e pare abbia espresso le sue congratulazioni alla giovane coppia. Infatti, entrambi i futuri sposi hanno 29 anni. I dettagli del matrimonio, che si terrà nella primavera del 2027, non sono stati ovviamente rivelati. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, l’annuncio fa tutti felici a Palazzo: fissata la data del matrimonio reale

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