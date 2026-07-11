Kate Middleton rompe una storica regola della Famiglia Reale poi tutti notano un piccolo graffio sulla gamba

Kate Middleton ha rotto una regola tradizionale della Famiglia Reale, visibile da un graffio sulla gamba. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e media internazionali. La duchessa è stata fotografata durante un evento pubblico, mostrando il segno sulla pelle. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata. La scoperta ha suscitato discussioni tra gli osservatori della monarchia.

Niente sfugge all’occhio attento dei sudditi britannici e degli appassionati di royal watching in tutto il mondo, nemmeno un piccolo graffio sulla gamba di Kate Middleton. Durante la visita ufficiale all’ Evelina London Children’s Hospital, la Principessa del Galles è stata fotografata con una lieve escoriazione appena sotto il ginocchio. Un dettaglio quasi impercettibile che, come spesso accade quando si parla della futura regina, ha immediatamente acceso curiosità e speculazioni, soprattutto considerando il fatto che è frutto della rottura di una regola della Famiglia Reale. La scoperta è avvenuta quasi per caso, visto che Kate aveva scelto un elegante abito bianco firmato Suzannah London, rifinito con profili neri e una fila di bottoni frontali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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