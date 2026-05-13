Oggi a Reggio Emilia si è svolta una visita ufficiale della principessa del Galles, che si è recata in un asilo locale. La presenza della reale ha attirato numerosi fan e curiosi nel centro della città, creando grande fermento. La polizia ha deciso di sgomberare la piazza, trasferendo i presenti altrove per motivi di sicurezza. La visita prosegue con impegni istituzionali e incontri con le autorità locali.

Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – Il grande giorno è arrivato. La principessa del Galles e futura regina d’Inghilterra arriva a Reggio Emilia per visitare “ gli asili più belli del mondo ’. La visita all’estero di Kate Middleton è la prima dopo la malattia che l’ha colpita diversi mesi fa. Febbre altissima in città per vedere coi proprio occhi la principessa, che nel suo viaggio è senza l’erede al trono del Regno Unito e senza i propri figli. Il suo arrivo è previsto all’ora di pranzo, ma già verso le 9.30 tantissime persone si sono dirette nella blindatissime e transennatissima piazza Prampolini – tra cui i fan della Casa Reale inglese –,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, i fan della famiglia reale già affollano il centro ma la polizia fa svuotare la piazza: la diretta

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