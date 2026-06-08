Per la tappa di Rabat della Premier League di karate, in programma dal 12 al 14 giugno, sono stati convocati due atleti per il kata e due per il kumite. La squadra italiana parteciperà dopo i successi ottenuti agli Europei di maggio a Francoforte. La competizione rappresenta il prossimo impegno internazionale per gli atleti italiani, che si preparano a competere sui tatami marocchini.

Dopo i trionfali Europei dello scorso mese di maggio a Francoforte, l’Italia del karate è pronta a tornare sui tatami per il prossimo appuntamento internazionale: la terza tappa della Premier League 2026, che si terrà a Rabat, dal 12 al 14 giugno. Sui campi di gara marocchini, lo squadrone azzurro – che ha dominato il medagliere nell’appuntamento continentale il terra teutonica – sarà uno di quelli di riferimento a livello assoluto potendo peraltro contare su 33 atleti: 7 nel kata e 26 nel kumite. Fra loro le punte di diamante Alessio Ghinami e Terryana D’Onofrio nel kata e Luca Maresca (-67 kg), Matteo Avanzini (+84 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg) nel kumite. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Karate, i convocati dell’Italia per la Premier League di Rabat: Ghinami e D’Onofrio nel kata, Avanzini e Ferracuti nel kumite

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