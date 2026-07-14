Kanye West ha messo nei guai il governo albanese con il suo concerto | le polemiche per i 4 milioni di aiuti statali
Il concerto di Kanye West a Tirana ha generato polemiche dopo che il rapper ha utilizzato 4 milioni di aiuti statali, provenienti dai fondi di riserva. La decisione ha scatenato proteste tra i cittadini, che hanno criticato l’uso delle risorse pubbliche. In seguito alle contestazioni, sono state cancellate diverse date in Europa. La vicenda ha coinvolto il governo albanese, accusato di aver autorizzato l’impiego di fondi pubblici in modo controverso.
Il concerto di Kanye West a Tirana: dal ricorso ai fondi di riserva statali alle proteste cittadine e la scia di date cancellate in Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Kanye West - Silver Night ( with subtitle )
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Il contestato concerto di Kanye West voluto dal governo albaneseIl concerto di Kanye West previsto per sabato 11 luglio a Tirana ha generato grande agitazione.
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Dovevo solo andare a prendere la metro. Poi ho messo Runaway di Kanye West in cuffia e improvvisamente dovevo andare a fare la mia ultima missione nello spazio per salvare la Terra. x.com
Il primo ministro albanese Edi Rama ha accolto Kanye West a Tirana. Il cantante statunitense si è esibito nella capitale ieri, sabato 11 luglio, in un concerto che è stato sostenuto direttamente dal governo. Rama infatti aveva presentato l’evento come un modo facebook
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