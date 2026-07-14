Kanye West ha messo nei guai il governo albanese con il suo concerto | le polemiche per i 4 milioni di aiuti statali

Notizia in breve

Il concerto di Kanye West a Tirana ha generato polemiche dopo che il rapper ha utilizzato 4 milioni di aiuti statali, provenienti dai fondi di riserva. La decisione ha scatenato proteste tra i cittadini, che hanno criticato l’uso delle risorse pubbliche. In seguito alle contestazioni, sono state cancellate diverse date in Europa. La vicenda ha coinvolto il governo albanese, accusato di aver autorizzato l’impiego di fondi pubblici in modo controverso.