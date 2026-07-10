Il concerto di Kanye West previsto per sabato 11 luglio a Tirana ha generato grande agitazione. L’evento, organizzato dal governo albanese per attirare turisti stranieri, è stato annunciato senza dettagli su autorizzazioni o sicurezza. La data si avvicina e le autorità non hanno comunicato informazioni ufficiali sulla gestione dell’evento. La situazione ha causato tensioni nel paese, mentre il primo ministro si trova sotto pressione per le decisioni prese.

L'idea di attirare turisti stranieri si è trasformata in un mezzo disastro, in un momento complicato per il primo ministro Edi Rama In Albania c’è grande agitazione attorno a un concerto del rapper statunitense Kanye West previsto per sabato 11 luglio a Tirana, la capitale. È stato voluto dal governo guidato dal primo ministro Edi Rama, che ad aprile l’aveva presentato come un evento che avrebbe attratto molti visitatori stranieri – molti fan italiani ci andranno dopo la cancellazione del concerto previsto a Reggio Emilia – e che si sarebbe autofinanziato con la vendita dei biglietti. Rama è stato criticato per due ragioni. Sia per avere voluto invitare un artista a cui è stato vietato esibirsi in molti paesi europei per le sue dichiarazioni antisemite e filonaziste. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il contestato concerto di Kanye West voluto dal governo albanese

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Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia. «Motivi di ordine pubblico»

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