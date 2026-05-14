Continuano i guai per Kanye West: il rapper ha perso un processo per violazione del diritto d’autore a causa dell’uso di un campione non autorizzato nel suo brano Hurricane. Un gruppo di quattro musicisti, Khalil Abdul Rahman, Sam Barsh, Dan Seeff e Josh Mease, aveva intentato un’azione legale contro Ye, sostenendo che durante un’esibizione dal vivo del brano contenuto in Donda, fosse stato inserito un campione non autorizzato della loro MSD PT2. Al centro della disputa, figura una versione precedente del brano che il rapper di West, che aveva eseguito al Mercedes-Benz Stadium della sua città natale, Atlanta, nel luglio 2021. Una giuria federale di Los Angeles ha ora stabilito all’unanimità che Ye ha effettivamente violato il diritto d’autore di MSD PT2: il rapper è stato ritenuto personalmente responsabile per un importo di 176. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kanye West (di nuovo) nei guai: il rapper ha violato i diritti di autore per l’utilizzo non autorizzato di un campionamento nel brano “Hurricane”

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KANYE WEST si è (finalmente) UCCISO #kanyewest #bully

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