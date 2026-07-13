Thuram comincia la stagione con una vistosa fasciatura al ginocchio | le ultime – FOTO
Il centrocampista francese si presenta in campo con una fasciatura evidente al ginocchio, visibile in alcune foto recenti. La fasciatura copre gran parte della zona, suggerendo un intervento o una protezione per un problema già presente. Le immagini sono state scattate durante le sessioni di allenamento, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni o eventuali tempi di recupero.
di Marco Baridon Thuram comincia la stagione con una vistosa fasciatura al ginocchio: le ultime sulle condizioni del centrocampista francese. (inviato al J Medical) – La nuova stagione della Juventus prende il via all’insegna dei controlli di rito, ma a catturare immediatamente l’attenzione degli addetti ai lavori è stata la condizione di Khephren Thuram. Il centrocampista francese si è presentato questa mattina al J Medical mostrando una vistosa fasciatura al ginocchio. Un dettaglio che ha subito acceso i riflettori sulle sue reali condizioni fisiche, nonostante il giocatore avesse scelto di rientrare in anticipo alla Continassa nei giorni scorsi, spinto da una grande determinazione e dalla voglia matta di rimettersi subito a disposizione dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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