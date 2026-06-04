La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Vlahovic, che lascerà il club a fine stagione. La società ora si concentra su Kolo Muani come possibile sostituto. Chiellini ha commentato che a certe cifre il serbo potrebbe trasferirsi all’estero. La squadra sta cercando di rafforzare l’attacco, ma l’allenatore non può contare solo su questa operazione per migliorare la rosa. La trattativa per il nuovo attaccante è ancora in corso.

C’eravamo tanto amati. La storia tra Dusan Vlahovic e la Signora, passionale e tormentata fin dall’inizio, si chiude dopo quattro anni e mezzo. Il faccia a faccia delle scorse ore tra il 26enne bomber e i dirigenti della Juventus ha messo la parola fine a un rapporto durato 1587 giorni e vissuto tra alti e bassi, soddisfazioni e sofferenze. Più gol (68 in 168 presenze) che trofei: soltanto la Coppa Italia 2024. I soldi uniscono e i soldi dividono, è il calcio. I bianconeri nel gennaio 2022 non avevano badato a spese per strappare il serbo alla Fiorentina (80 milioni con i bonus) e ieri lo hanno visto uscire dalla Continassa a bordo della sua Maserati nera, ma a zero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, addio a Vlahovic: ora tutto su Kolo Muani, ma a Spalletti non può bastare

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Vlahovic non rinnoverà il suo contratto reddit

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