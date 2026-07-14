Due calciatori ancora sotto contratto sono stati fotografati mentre si presentano al J Medical, anche se non fanno più parte del progetto sportivo. Si tratta di un centrocampista e di un attaccante, che si sono presentati per le visite mediche di rito, nonostante siano stati più volte segnalati come vicini a una cessione. La scena si ripete ormai da anni, con i giocatori che tornano periodicamente alla struttura per controlli e visite.

Come in un eterno "Giorno della marmotta", anche stavolta alla Continassa si è ripetuto un rito che va avanti da diversi anni: la sfilata davanti al J Medical, tra i convocati per il ritiro, di calciatori ormai fuori dal progetto, ma sempre sotto contratto e di cui la Juve non riesce mai a liberarsi definitivamente. Nell'ultima occasione, i casi più eclatanti sono rappresentati da Arthur e da Arkadiusz Milik: il primo non gioca una partita con la maglia bianconera da oltre 4 anni, il secondo ha messo insieme appena 34' in campo nelle ultime due stagioni. E così, rischiano di risultare pure due pesanti zavorre per il mercato in entrata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, guarda chi si rivede: riecco Arthur e Milik, quelli che non se ne vanno mai...

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