Arrivano e non se ne vanno più Giuseppe Coniglio | Vi racconto le storie di chi sceglie l' entroterra per tornare a vivere

Sempre più persone si trasferiscono nelle aree interne della Sicilia, scegliendo di vivere tra boschi e silenzi dei Monti Sicani invece che sulle coste affollate. Alcuni arrivano per turismo o per curiosità, ma molti decidono di stabilirsi definitivamente, preferendo l’entroterra rispetto alle zone più frequentate durante l’estate. Questa tendenza viene raccontata dal giornalista Giuseppe Coniglio, che descrive le storie di chi ha scelto questa strada.

C’è chi arriva in Sicilia per un viaggio, per curiosità o per cambiare aria. E finisce per restare. Non sulle coste più battute e stracolme di gente nella stagione più calda, ma nell’entroterra, tra i boschi e i silenzi dei Monti Sicani. È da questi percorsi di vita del tutto inattesi che prende.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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