Il club ha pagato circa 44 milioni di euro per un attaccante belga e ha firmato un contratto con un calciatore canadese con uno stipendio elevato. Inoltre, ha acquistato un altro giocatore, Zhegrova. Questi acquisti hanno comportato un aumento dei costi e problemi finanziari, che stanno influenzando le future operazioni di mercato. La società si trova ora a dover affrontare difficoltà economiche legate a queste spese.

"Perdo il sonno per i risultati, non per gli acquisti estivi poco impiegati. Abbiamo fiducia nei giocatori, serve pazienza". Il tempo è scaduto. Le speranze autunnali sono evaporate insieme alla qualificazione in Champions. Openda&C. non sono decollati con Igor Tudor e nemmeno con Luciano Spalletti. Tanto che adesso, sette mesi e 213 giorni dopo la celebre conferenza dell’ad Damien Comolli del 31 ottobre, non ci sarebbe da stupirsi se la causa delle notti in bianco del plenipotenziario francese fossero proprio i pensieri di Openda e Jonathan David. Incubi costosi. Dalla missione impossibile di recuperare i 44 milioni investiti per la 26enne punta belga, a segno soltanto due volte in stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, e ora come fai? Openda e David: grane milionarie e freni al mercato

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